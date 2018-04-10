СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Юлию "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

По данным Би-би-си, Юлию выписали накануне и доставили в безопасное место. Отмечается, что ее отец все еще остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".

При этом представители больницы заявили РИА Новости, что новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет.