СМИ сообщили о выписке Юлии Скрипаль из больницы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По данным Би-би-си, Юлию выписали накануне и доставили в безопасное место. Отмечается, что ее отец все еще остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".
При этом представители больницы заявили РИА Новости, что новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет.
Что известно об инциденте в Солсбери?
- Четвертого марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле пиццерии в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы.
- Скрипалей отравили неизвестным веществом. Британские власти заявили, что его разработали в России. Однако позже эксперты химической лаборатории Портон-Даун сообщили, что не смогли определить, где оно было изготовлено.
- Неясно, где и как Юлия и Сергей Скрипаль вступили в контакт с ядом. Его наибольшую концентрацию нашли на входной двери в доме Скрипаля. В результате инцидента пострадали еще несколько человек, в том числе полицейский.
- Юлия Скрипаль уже пошла на поправку, состояние ее отца также улучшается.
Реакция Великобритании
- Лондон обвинил в произошедшем Москву, не предоставив доказательств в пользу этой версии. Также Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования. Лондон отказывается предоставлять Москве информацию по инциденту, а российских дипломатов не пускают к Скрипалям.
- Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.
Позиция России
- Москва отрицает причастность к инциденту и выступает за совместное расследование случившегося. При этом Россия готова признать результаты расследования ОЗХО, если оно не будет "секретным", а в экспертную группу войдут представители разных стран.
- На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.