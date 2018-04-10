Гутерреш высоко оценил политику Китая в борьбе с изменением климата

ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао, напомнил об угрозе изменения климата и необходимости совместной и активной борьбы с этим явлением, при этом он высоко оценил усилия Китая в данной сфере.

Генсек ООН отметил, что в настоящий момент изменение климата остается глобальной угрозой само по себе, но оно также усугубляет и другие угрозы, такие как бедность, гуманитарные нужды, конфликты, и именно поэтому все мировые правительства подписали Парижское соглашение по климату в 2015 году.

"Хорошая новость заключается в том, что на нашей стороне сегодня технологии – экологически чистые и безопасные виды энергии доступны и конкурентоспособны как никогда, но все еще видим значительные субсидии и инвестиции, предоставляемые для углеводородного топлива, мы должны ликвидировать такие противоречия, которые могут привести к тому, что мы сами копаем себе могилу", — сказал Гутерреш.

Он подчеркнул, что изменение климата происходит значительно быстрее, чем все мы ожидали.

"Именно поэтому я продолжаю призывать мировых лидеров предпринимать меры по ограничению масштабов выбросов, и в этой связи я высоко ценю глобальное лидерство Китая до и после Парижского соглашения, политическую позицию и реальные действия страны, а также амбициозные цели Пекина в сфере развития возобновляемых источников энергии", — отметил генсек ООН.

Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) было подписано в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.