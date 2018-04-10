Гутерреш рассказал, какой должна быть справедливая глобализация

ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Международное сообщество должно стремиться к более справедливой глобализации, но она не должна осуществляться с помощью изоляции и протекционизма, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я глубоко уверен в том, что глобализация необратима. Она принесла много благ экономикам, расширению торговли. Сотни тысяч людей смогли выйти из бедности. Намного больше людей проживают более долгую и обеспеченную жизнь", — сказал Гутерреш, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао.

Глава всемирной организации подчеркнул, что необходимо признать, что огромное количество людей остались позади этого процесса и поэтому необходимо стремиться к более справедливой глобализации.

"Поэтому нашей целью должна стать справедливая глобализация, от которой никто не отстанет, которая станет путем к мирному и устойчивому развитию для людей, сообществ и стран. Одно необходимо определить четко: мы не сделаем глобализацию более справедливой посредством изоляции, протекционизма или эксклюзивности", — сказал генсек ООН.

Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют "азиатским Давосом", являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.