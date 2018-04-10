В Колумбии экс-повстанца задержали за организацию поставок 10 тонн кокаина

МЕХИКО, 10 апр – РИА Новости. Бывший повстанец из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), а ныне — один из руководителей их политической партии и почти член палаты представителей парламента (должен был стать им с 20 июля) задержан в понедельник в Колумбии по подозрению в организации поставок 10 тонн кокаина в США.

Речь идет о Хесусе Сантриче, которого задержали в собственном доме в Боготе, сообщил на совместной с президентом страны пресс-конференции генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес.

По его словам, обвинения предъявлены за действия Сантрича уже после подписания мирных соглашений с властями страны, а именно – за период с июня 2017 по апрель 2018 года. За это время, считает прокуратура, Сантричу удалось договориться о переброске в США 10 тонн кокаина по цене всего 15 миллионов долларов. При этом стоимость такой партии уже в Нью-Йорке составляет порядка 320 миллионов долларов.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что не исключает возможной экстрадиции Сантрича в США. "Если будут выполнены соответствующие процедуры и у нас будут неопровержимые доказательства, будет место для экстрадиции за преступления, совершенные после подписания договора (о мире), у меня не дрогнет рука утвердить ее", — приводит портал Tiempo заявление Сантоса.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" — общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долгое время вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе бывших повстанческих сил РВСК была официально создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".

До 2013 года Сантрич занимал пост официального представителя РВСК. Затем он активно участвовал в мирных переговорах с властями.