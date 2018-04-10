ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "позором" тот факт, что ФБР в понедельник провело обыск в офисе его адвоката Майкла Коэна.

"Это позорная ситуация", — сказал он журналистам.

Трамп отметил, что это "охота на ведьм" и "атака на нашу страну". При этом подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера он назвал "наиболее противоречивой группой людей".

Ранее СМИ сообщили, что ФБР провело обыск в офисе адвоката президента США и конфисковало документы, включая переписку Коэна с Трампом, и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

Адвокат Трампа также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.