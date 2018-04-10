Глава Пентагона обсудил с эмиром Катара вопросы безопасности

ВАШИНГТОН, 10 апр – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил с эмиром катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани вопросы безопасности, в том числе борьбу с террористической группировкой "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства по итогам прошедшей в Вашингтоне в понедельник встречи.

В ходе состоявшихся переговоров стороны "подчеркнули приверженность стратегическому партнерству" между двумя странами и обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, в том числе борьбу с ИГ*.

Стороны также обсудили работу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и необходимость снижения напряженности между странами региона для того, чтобы США могли взаимодействовать с ними для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.