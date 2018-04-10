Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Информация британских СМИ о якобы перехваченном аналитиками Королевских ВВС в день отравления Скрипалей подозрительном сообщении из Сирии в Россию "выглядит крайне неубедительно", заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее таблоиды сообщили, что аналитики Королевских ВВС на юге Кипра якобы перехватили сообщение из Сирии, адресованное некоему официальному лицу в Москве. В сообщении, по данным газет, говорилось, что "посылка доставлена" и что два человека смогли успешно скрыться. Информация немедленно была передана в британский центр правительственной связи.

"Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре "аналитики ВВС Великобритании" перехватили некие сообщения, содержащие фразы "Посылка доставлена" и "Два человека успешно выехали", выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с "делом Скрипалей". Тот факт, что, как утверждалось, перехваченная информация, наряду с другими сведениями, использовалась британской стороной для того, чтобы убедить своих союзников выслать российских дипломатов, вновь свидетельствует о том, что британская позиция основана исключительно на предположениях", — отметил пресс-секретарь посольства.

"Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию", — добавил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.