В посольстве РФ высказались о плане переселить Скрипалей в другую страну

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Переселение отравленного в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в другую страну стало бы "еще одним грубым нарушением международного права", заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Ранее в британских СМИ появились сообщения относительно возможного переселения Сергея и Юлии Скрипалей в США, Австралию, Канаду или Новую Зеландию и смены ими своих имен.

"Такое переселение стало бы еще одним грубым нарушением международного права. После отравления Сергея и Юлии Скрипалей Великобритания не выполняет свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенцией. Российской стороне отказывают в консульском доступе к гражданам Российской Федерации, не предоставляют никакой поддающейся проверке информации об их пожеланиях в этой связи. Объяснение причин отказа в выдаче британской визы Виктории Скрипаль (племянница Сергея Скрипаля – ред.), намеревавшейся навестить своих родственников в Великобритании, также было абсурдным и неправдоподобным",- заявил РИА Новости представитель посольства

"В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или, по крайней мере, как их изоляцию", — отметил собеседник агентства.