Посол России хочет обсудить "дело Глушкова" с главой Скотланд-Ярда

ЛОНДОН, 9 апр – РИА Новости, Мария Табак. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко обратился к главе Скотланд-Ярда Крессиде Дик с просьбой встретиться с ним, чтобы обсудить дело о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

"Посольство не удовлетворено уровнем взаимодействия с полицией Лондона относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова и ведущегося, как мы надеемся, расследования. Несмотря на то, что убийство произошло 12 марта, в наш адрес не поступило никакой информации, что не может не вызывать беспокойства", — сказал он.

"В этой связи посол Александр Яковенко направил сегодня личное обращение главе полиции Лондона Крессиде Дик с просьбой принять его для обстоятельной беседы по данному делу. Исходим из того, что глава полиции Лондона проинформирует российскую сторону о ходе расследования и обсудит перспективы сотрудничества с российскими правоохранительными органами в условиях, когда по смерти Николая Глушкова в России возбуждено уголовное дело", — добавил собеседник агентства.