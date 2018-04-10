Небензя вновь призвал Хейли прекратить называть российские власти "режимом"

ООН, 10 апр — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя вновь призвал постпреда США при ООН Никки Хейли прекратить называть Россию "режимом".

В ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии Небензя заявил, что хотел бы обратиться к постпреду США при ООН "с почтительной просьбой воздержаться впредь от именования каких-либо законных правительств режимами".

"И конкретно я говорю сейчас о России. Я уже один раз высказывал эту просьбу, но посла Хейли не было здесь, я просил ей это передать. Сейчас я говорю это лично. В следующий раз я прерву это заседание по порядку ведения, если это продолжится", — подчеркнул российский дипломат.