Порошенко и Эрдоган встретились в аэропорту Стамбула "на ногах"

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Пресс-служба президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила РИА Новости его встречу с украинским коллегой Петром Порошенко в Стамбуле, уточнив, что она прошла в аэропорту "на ногах".

Как ранее сообщила пресс-служба Порошенко, президент Украины понедельник прибыл в Стамбул, где встретился с Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По информации пресс-службы по итогам встречи, Турция выразила готовность участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Наш уважаемый президент перед отправлением из Стамбула в Анкару поговорил на ногах в аэропорту с прибывшим в Стамбул президентом Украины", — сказал собеседник агентства. Он не сообщил каких-либо дополнительных подробностей.

В свою очередь Чавушоглу написал в Twitter, что в рамках однодневного визита Порошенко и сопровождающей его делегации обсудили двусторонние отношения и региональные процессы. По сообщению агентства Anadolu, встреча прошла в здании международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле.

Визит Порошенко в Турцию не был заранее анонсирован пресс-службами Эрдогана и турецкого МИД.