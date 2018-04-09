МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Главы МИД РФ и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Аслов подчеркнули, что использование проблем Афганистана внерегиональными игроками в своих интересах недопустимо.
"В Афганистане, прежде всего в его северных районах, нарастает активность боевиков ИГИЛ*. Не уменьшается, а достигает рекордных масштабов наркотрафик, который напрямую подпитывает террористическую и экстремистскую деятельность", — сказал Лавров.
"Мы также отметили недопустимость попыток некоторых внерегиональных игроков использовать очень сложную ситуацию в этой стране для достижения своих узкокорыстных целей, для продвижения односторонних, несвязанных с интересами региона повесток дня", — добавил он.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.