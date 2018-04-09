Французский депутат назвала "нормандский формат" по Украине новаторским

ПАРИЖ, 9 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. "Нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе, в который входят РФ, Франция, Германия и Украина, стал новаторским и амбициозным для разрешения украинского кризиса, считает заместитель председателя комитета по международным делам в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, депутат от партии президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" Мирей Клапо.

"В 2014 году, в годовщину высадки союзников в Нормандии, вы помните, президент (Франции Франсуа) Олланд приложил немало усилий, чтобы помочь урегулированию этого кризиса. Так появился "нормандский формат". Это было новаторское решение, направленное на достижение мира, амбициозное, но в меру реалистичное", — сказала Клапо в интервью РИА Новости.

Вместе с тем она отметила, что результаты, достигнутые в рамках работы формата, "к сожалению, не кажутся достаточными".

"Нельзя упрекать французские или германские власти в том, что окончательно урегулирование конфликта пока не было достигнуто. В любом случае можно говорить о некотором продвижении в эту сторону", — подчеркнула она.

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