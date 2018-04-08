В Баку экстренно сел самолет из-за столкновения с птицей

БАКУ, 8 апр – РИА Новости. Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) Airbus A320, выполнявший рейс из Баку в Нахичевань, вернулся в аэропорт вылета, так как при наборе высоты столкнулся с птицей, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании AZAL Паша Кесамански.
"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла успешно",- сказал Кесамански.
По его словам, "воздушное судно сейчас осматривают техники".
"Пассажиры рейса вылетят в Нахичевань другим самолетом", — подчеркнул он.