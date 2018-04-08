Американский сенатор назвал риски выхода США из иранской ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. США окажутся в изоляции, если выйдут из соглашения с Ираном, предупредил в воскресенье старший демократ в сенатском комитете по международным делам Бен Кардин.

"Если США нарушат соглашение, то мы, а не Иран, окажемся в международной изоляции. По всем данным, Иран не нарушает соглашение. Да, я был не согласен с соглашением с самого начала, но соглашение есть соглашение, Иран его соблюдает", — сказал Кардин.

"Надеюсь, что президент поймет, что важно идти в ногу с европейскими союзниками по вопросу Ирана", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп продлил режим частичного снятия санкций с Тегерана в январе, но объявил, что это продление будет последним. Трамп считает, что он может потребовать изменить некоторые аспекты договоренностей задним числом, а если Тегеран не согласится — вернуть санкции. Администрация уверяет, что подобная тактика не означает нарушения договоренностей. При этом ни Иран, ни другие члены международной "шестерки" (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) так не считают.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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