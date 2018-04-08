Чайка пообещал раскрыть детали незаконной эмиграции Березовского

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости. На брифинге 9 апреля обнародуют данные о незаконном получении Борисом Березовским убежища в Великобритании, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Он подчеркнул, что сценарий, по которому разворачивается история с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, "для нас не новость", с этим Россия сталкивается уже в третий раз.

По его словам, Лондон и ранее предпринимал схожие "провокационные действия". В пример он привел случай с отравлением Александра Литвиненко и "мнимое покушение" на Бориса Березовского.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена, в понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года", — сказал Чайка.

Он уточнил, что общественности представят копии отдельных документов из переписки МВД Великобритании, которым на тот момент руководила Тереза Мэй. " Эти материалы прямо указывают, что британские власти знали о ложном характере заявлений о подготовке покушения на Березовского", — подчеркнул генпрокурор.

Борис Березовский получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В России олигарха обвиняли в финансовых махинациях и требовали его экстрадиции, но Лондон ответил отказом.

Березовского нашли мертвым 23 марта 2013 года в доме его супруги в британском городе Аскот. Следствие назвало причиной смерти самоубийство.