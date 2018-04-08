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В мире

Times сообщила о возможном переезде Скрипалей в США под новыми именами

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (1117)
07:1708.04.2018
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© AFP 2018 / Ben StansallСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фотоСотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами, пишет газета Sunday Times.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Виктория Скрипаль обратилась к Мэй с просьбой помочь с получением визы‍
Как сообщает издание, такая мера направлена на "защиту от новых покушений".

Также отмечается, что сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ по поводу вопроса выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей "для обеспечения их безопасности".

"Им предложат жить под новыми именами", — передает газета слова источника в британском правительстве.

По данным издания, среди стран, рассматриваемых для переезда Скрипалей были также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить, сообщают СМИ
"Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

Помимо этого, источники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании и выразили надежду, что они в скором времени смогут помочь следствию.

29 российских теорий

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии у России 29 теорий касательно отравления британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом также сообщает Times.

Следственные мероприятия в Солсбери, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© REUTERS / Hannah McKay
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"Российское правительство и государственные СМИ создали 29 отдельных теорий касательно отравлений в Солсбери", — заявил глава Форин-офиса в своем материале для газеты.

Он также напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вскоре опубликует результаты экспертизы вещества, которым были отравлены Скрипали, и обвинил Россию в досрочной "дискредитации вердикта" организации. Джонсон сравнил требование Москвы присоединиться к расследованию происшествия в Солсбери в рамках ОЗХО с попыткой водителя, которого подозревают в нетрезвом вождении, использовать свой алкотестер.

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
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По словам главы британского МИД, Лондон обладает информацией о том, что в течение последнего десятилетия Россия нашла способы доставки нервно-паралитических агентов, "вероятнее всего, для убийства", и в рамках этой программы произвела и накопила небольшое количество отравляющего вещества.

Также он в очередной раз раскритиковал позицию лидера парламентской оппозиции лейбориста Джереми Корбина, назвав его "идиотом Кремля".

Ранее четвертого марта на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили покушение в городе Солсбери с применением отравляющего вещества А234. Лондон незамедлительно выдвинул обвинения в адрес Москвы, спровоцировав дипломатический кризис. Россия же отвергает обвинения, называя их голословными.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
pet.g3
Вот не жилось спокойно скрипалю в Британии, решил за бабки поучаствовать в спектакле. Теперь завалят его потихоньку в сша как лишнего свидетеля
07:26
08.04.2018
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alex alex
Они свою задачу выполнили самоотравились теперь за премией к заказчику
07:27
08.04.2018
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