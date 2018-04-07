МИД Британии получил запрос посольства России о встрече с Джонсоном

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости. МИД Великобритании получил запрос российской дипмиссии на встречу посла Александра Яковенко с главой ведомства Борисом Джонсоном, сообщил журналистам представитель Форин-офиса.

"Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом", — сказал он.

Как заявляли в российском посольстве, Яковенко хотел бы обсудить с министром весь комплекс двусторонних отношений, а также расследование инцидента в Солсбери.

В дипмиссии также отметили, что не могут дать удовлетворительную оценку нынешнему уровню сотрудничества с британским министерством. В Форин-офисе с этим не согласны.

"Это российский ответ — неудовлетворительный. Более трех недель мы просим Россию сотрудничать конструктивно и ответить на ряд вопросов относительно попытки убийства господина Скрипаля и его дочери", — сказал представитель ведомства. По его словам, после того как российские попытки найти понимание в ООН и ОЗХО "провалились", и после новостей о том, что Скрипали идут на поправку, Россия начала использовать "другую диверсионную тактику".

"Дело Скрипаля"

Поводом для серьезнейшего осложнения в отношениях Лондона и Москвы стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Четвертого марта их нашли без сознания в центре города Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Москва категорически отрицает все обвинения.

Великобритания объявила о целом комплексе мер против России, в частности выслала 23 дипломата и заморозила все контакты на высшем уровне. В поддержку Лондона выступили 16 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Молдавия, Украине и некоторые другие государства, которые также выслали сотрудников российских посольств. Москва приняла зеркальные ответные меры и объявила персонами нон грата соответствующее число иностранных дипломатов.

На заседании ОЗХО в Гааге 4 апреля Россия вместе с Ираном и Китаем представила проект решения, предусматривающий совместное российско-британское расследование инцидента в Солсбери, но западные страны заблокировали его принятие.