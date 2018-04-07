Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у паба Mill, где ужинали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости. Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы дипмиссии.

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — сказал дипломат.

По его словам, посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД, но надеется на конструктивный ответ и рассчитывает на организацию встречи в самое ближайшее время.

Пока ответ от Форин-офиса не поступил.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию нашли без сознания в центре городе Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры. Москва категорически отрицает все обвинения.

В качестве ответа Великобритания выслала 23 российских дипломата, позже в знак солидарности то же самое сделали более половины стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия, Украина и еще несколько государств. Россия ответила зеркальными мерами.

В конце прошлой недели стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя, а через несколько дней она выступила с заявлением, сообщив, что чувствует себя все лучше и лучше. По словам врачей, Сергей Скрипаль тоже вышел из критического состояния и идет на поправку.