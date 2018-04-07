Посольство России направило МИД Британии ноту о встрече с Джонсоном

ЛОНДОН, 7 апр – РИА Новости. Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы дипмиссии.
"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — сказал дипломат.
По его словам, посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским МИД, но надеется на конструктивный ответ и рассчитывает на организацию встречи в самое ближайшее время.
Пока ответ от Форин-офиса не поступил.
Инцидент в Солсбери
В качестве ответа Великобритания выслала 23 российских дипломата, позже в знак солидарности то же самое сделали более половины стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия, Украина и еще несколько государств. Россия ответила зеркальными мерами.
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