Странный яд, убитый кот, стертый твит и другие нелепости в деле Скрипалей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Расследование загадочного отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обрастает новыми подробностями, но они не добавляют ясности, а наоборот — все больше запутывают ситуацию, опровергая первоначальные сведения и порождая новые нестыковки. О самых явных нелепостях "дела Скрипалей" — в материале РИА Новости.

Чудесное исцеление

Сенсация минувшей недели — публикация аудиозаписи разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, находящейся в России. Дочь бывшего российского военного разведчика рассказала родственнице, что ее состояние улучшилось, она идет на поправку и надеется скоро покинуть госпиталь. Отец, по ее словам, тоже чувствует себя "нормально", и "никаких непоправимых вещей нет". Это прозвучало как гром среди ясного неба, поскольку буквально накануне британские СМИ сообщали, что Юлия только пришла в себя, а Сергей Скрипаль по-прежнему находится в коме и его состояние "стабильно критическое".

Следом Форин-офис распространил заявление Юлии Скрипаль, в котором она поблагодарила британских медиков и тех, кто пришел ей с отцом на помощь, а также попросила оградить ее и семью от избыточного внимания.

Все это стало полной неожиданностью. После того как Юлию и Сергея 4 марта обнаружили на скамейке у торгового центра в Солсбери в бессознательном состоянии, британские власти заявили, что Скрипали поражены боевым отравляющим веществом (БОВ) российского производства. Это дало повод премьер-министру Терезе Мэй ввести против Москвы ряд жестких мер, включая высылку 23 российских дипломатов. По просьбе Даунинг-стрит к демаршу подключились другие европейские государства, а также США.

Специалисты, имевшие отношение к разработке БОВ, на которое указали в Британии, в один голос твердили, что речь идет о сильнодействующем яде — оружии, применение которого практически не оставляет шансов на выживание. То, что, как выяснилось, "никаких непоправимых вещей нет", заставляет еще раз усомниться в версии Лондона.

По словам экс-главы ФСБ России, а ныне депутата Госдумы Николая Ковалева, "это не химическое вещество, это не нервно-паралитический газ".

"Стресс-кот" и морские свинки

Российское посольство в Лондоне обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о судьбе домашних животных Сергея Скрипаля — двух котов и двух морских свинок. Это могло, помимо прочего, пролить свет на то, действительно ли в доме было применено боевое отравляющее вещество, — находящиеся в замкнутом пространстве животные неминуемо подверглись бы его воздействию.

© РИА Новости / Денис Ворошилов Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018 © РИА Новости / Денис Ворошилов Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018

В пятницу газета The Mirror со ссылкой на представителей британского Министерства экологии сообщила, что после инцидента у торгового центра ветеринары в течение нескольких дней не могли зайти в дом Сергея Скрипаля, а когда наконец попали туда, то увидели, что морские свинки погибли от обезвоживания. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии "сильного стресса". Кота отвезли в военную химическую лабораторию для исследования, но он был так плох, что его решили усыпить. По словам племянницы Сергея Виктории, соседи видели, как второй кот куда-то сбежал из дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что торопливое умерщвление кота и кремация свинок напоминают поспешное уничтожение важных улик.

Пропавший твит

Обвиняя в отравлении Скрипалей Россию, британские официальные лица ссылались на выводы экспертов военной лаборатории Портон-Даун. Об этом говорила премьер-министр Тереза Мэй, министр иностранных дел Борис Джонсон на уточняющие вопросы журналистов не раз отвечал, что химики Портон-Дауна пришли к однозначному заключению о характере вещества и его российском происхождении. Британский МИД 22 марта разместил в Twitter соответствующее сообщение.

"Анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в Портон-Дауне, показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок", произведенное в России. Портон-Даун — это лаборатория, аккредитованная и определенная ОЗХО", — говорилось в твите.

Однако третьего апреля сама лаборатория Портон-Даун, тоже в Twitter, уточнила, что "выявление источника вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности". В тот же день это подтвердил в интервью телеканалу Sky News исполнительный директор лаборатории Гэри Эйткенхэд.

Our experts have precisely identified the nerve agent as a Novichok. It is not, and has never been, our responsibility to confirm the source of the agent @skynews @UKmoments — Dstl (@dstlmod) 3 апреля 2018 г.​

После чего твит Форин-офиса исчез с сайта микроблогов.

"Брифинг посольства Великобритании в Москве 22 марта транслировался в режиме реального времени @UKinRussia, а затем распространялся @foreignoffice, чтобы объяснить максимально широкой аудитории, что произошло в Солсбери. Один из твитов был урезан и не передавал точно слова нашего посла. Мы стерли этот твит", — пояснил официальный представитель МИД Британии.

Методом тыка

Несмотря на все новые противоречия, на минувшей неделе британские СМИ не только продолжали утверждать, что Юлию и Сергея Скрипаль отравили боевым ядом российского происхождения, но даже называли конкретные географические адреса, где это вещество было произведено.

Так, таблоид The Sun сообщил, что яд для Скрипалей синтезировали в лаборатории Службы внешней разведки (СВР) России, расположенной на окраине Москвы в микрорайоне Ясенево. Почти одновременно газета The Times со ссылкой на источники в правительстве и силовых структурах объявила, что отравляющее вещество было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы Саратовской области.

Никаких доказательств, как всегда, не последовало.