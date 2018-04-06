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Процесс урегулирования в Косово отброшен далеко назад, заявили в Белграде

21:0806.04.2018
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© AP Photo / Visar KryeziuЗадержание сербского министра Марко Джурича в Косовской Митровице. 26 марта 2018Задержание сербского министра Марко Джурича в Косовской Митровице. 26 марта 2018
© AP Photo / Visar Kryeziu

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости, Сергей Стефанов. Диалог Белграда и Приштины за последние годы снизил накал межнациональной и межрелигиозной напряженности в Косово, однако недавняя силовая акция местных властей против сербов в Косовской Митровице отбрасывает процесс урегулирования "на много шагов назад", заявил в пятницу в интервью РИА Новости директор канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич.

Вечером 26 марта спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовской Митровице, где проходило заседание "круглого стола" по косовской проблематике, и задержал Джурича. В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя. Различные травмы получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников. Джурич после краткой судебной процедуры в Приштине был выдворен из края "за нелегальное пересечение границы".

Призыв к национальному сплочению

"Совершено жестокое и незаконное нападение на невооруженных граждан и легитимно избранных политических представителей сербского народа в Косово и Метохии. Оно показывает, до какой степени Приштина разочарована тем фактом, что Белград не собирается под давлением части международного сообщества признавать односторонне провозглашенную независимость Косово", — сказал Джурич.

На месте убийства политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице. 16 января 2018
© AP Photo / Visar Kryeziu
Нашло Косово на камень. Сербы больше не хотят уступать
По его оценке, речь идет о "попытке вызвать нестабильность крупномасштабного характера, возможно, чтобы установить контроль Приштины над северной частью края", где проживает преимущественно сербское население.

Отвечая на вопрос о том, какие последствия может иметь эта акция, собеседник агентства отметил, что главное и прямо следствие — это "нарушение процесса установления межнационального доверия (между сербами и косовскими албанцами — ред.) и его возврат на много шагов назад".

"Наши граждане спрашивают: что эти замаскированные бандиты и террористы из Приштины были бы готовы сделать с нами, если они таким образом поступают с нашими политическими представителями? С другой стороны, сербами это воспринято и как призыв к объединению и национальному сплочению с целью защиты элементарного права на существование", — заявил Джурич.

Гнев вандалов ничем не обусловлен

Говоря о нынешнем положении Сербской православной церкви в Косово и Метохии, собеседник агентства констатировал, что в целом сейчас заметно "более ответственное отношение албанских политических структур к сербским памятникам культуры и религиозным объектам".

"Диалог Белграда и Приштины создал атмосферу, в которой этнически мотивированные нападения со смертельным исходом полностью прекратились", — сказал представитель правительства Сербии.

Вместе с тем, добавил он, ситуация по-прежнему тяжела в отдельных монастырях, которые находятся в местах традиционного проживания политически наиболее радикальных албанцев. Безопасность некоторых из них продолжают обеспечивать международные военные и полицейские силы.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии
Министр Джурич: идея "Великой Албании" угрожает сербским церквям Косова
"Напомню, что в ходе массового проявления насилия по отношению к сербам в марте 2004 года было уничтожено и сожжено большое количество как совсем недавно построенных, так и средневековых православных объектов. В их числе и наиболее знаменитые храмы в этих местах, подобно церкви Богородицы Левишки в Призрене. Этот гнев вандалов ничем не был обусловлен. И выяснилось, что мы имеем дело с некой латентной разрушительной энергией, которую можно высвобождать по мере необходимости", — сказал Джурич.

По его словам, к настоящему времени правительство Сербии совместно с Рашко-Призренской епархией Сербской православной церкви полностью или частично восстановило 42 храма и монастыря в Косово и Метохии.

"Хотя сегодня ситуация, бесспорно, лучше, я бы не успокаивался, когда речь идет о безопасности сербских церквей и духовенства в Косово и Метохии", — добавил чиновник.

Сербии драгоценна помощь России

Глава канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии также выразил признание российской стороне за поддержку позиции Белграда.

Полицейские в Косовска-Митровице. Архивное фото
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Железняк обвинил западные спецслужбы в разжигании новой войны в Косово
"Я благодарен Российской Федерации и ее руководству за последовательную поддержку Сербии в борьбе за наши национальные интересы в Косово и Метохии. Эта поддержка еще раз была подтверждена и в последнем письме вашего министра иностранных дел Сергея Лаврова главе нашей дипломатии Ивице Дачичу. Сербии как маленькой стране с ограниченным международным влиянием драгоценно то, что в международных структурах она может рассчитывать на поддержку сильной России", — подчеркнул Джурич.

Он добавил, что лично на него "произвел сильное впечатление факт телефонного разговора между президентами Вучичем и Путиным, который произошел на прошлой неделе, в один из самых тяжелых моментов для Сербии за последние годы".

Как сообщила ранее пресс-служба главы сербского государства, президент Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора попросил совета российского лидера Владимира Путина в связи с последним инцидентом в Косовской Митровице. В пресс-службе уточнили, что в ходе беседы поднималась тема о том, "как противостоять насилию и агрессии Приштины" в условиях, когда "албанцы имеют широкую поддержку многочисленных западных стран своей односторонне провозглашенной независимости и действий, которые из нее проистекают". 

© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве СербииДиректор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич

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