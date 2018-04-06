Министр Джурич: идея "Великой Албании" угрожает сербским церквям Косова

В последние дни ситуация в Косово вновь обострилась. В центре внимания мировых СМИ оказалась операция косовского спецназа в конце марта в Косовской Митровице: силовики ворвались на заседание "круглого стола" по косовской проблематике и задержали главу канцелярии правительства Сербии по проблемам Косова и Метохии (в ранге министра) Марко Джурича. В результате пострадали более 30 человек, включая высокопоставленных чиновников. Сам Джурич был выдворен из края. О последствиях инцидента, о том, чем грозит сербскому духовному наследию вступление Косово в ЮНЕСКО, как пытаются расколоть Сербскую церковь и о надеждах сербов на Россию министр рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовал Сергей Стефанов.

- Уважаемый господин Джурич, кто и с какой целью мог организовать силовую провокацию в конце марта в Косовской Митровице с вашим задержанием?

— Совершено жестокое и незаконное нападение на невооруженных граждан и легитимно избранных политических представителей сербского народа в Косове и Метохии. Оно показывает, до какой степени Приштина разочарована тем фактом, что Белград не собирается под давлением части международного сообщества признавать односторонне провозглашенную независимость Косова.

Это была попытка вызвать нестабильность крупномасштабного характера, возможно, — чтобы установить контроль Приштины над северной частью края. Тем самым у Белграда был бы выбит из рук важный козырь на переговорах. Есть люди, которые замышляют такие планы.

- Какие последствия может иметь эта акция?

— Самое прямое следствие этой безответственной акции Приштины и ее покровителей – это нарушение процесса установления межнационального доверия (между сербами и косовскими албанцами — ред.) и его возврат на много шагов назад. Наши граждане спрашивают: что эти замаскированные бандиты и террористы из Приштины были бы готовы сделать с нами, если они таким образом поступают с нашими политическими представителями?

С другой стороны, сербами это воспринято и как призыв к объединению и национальному сплочению с целью защиты элементарного права на существование.

© AP Photo / Visar Kryeziu Задержание сербского министра Марко Джурича в Митровице, Косово. 26 марта 2018 © AP Photo / Visar Kryeziu Задержание сербского министра Марко Джурича в Митровице, Косово. 26 марта 2018

- Как вы прокомментируете возможное создание так называемой "Косовской православной церкви"? Об этом говорят, например, градоначальник Призрена и сторонники радикального албанского движения "Самоопределение", занявшего второе место на последних выборах в парламент Косова.

— В истории Балканского региона было несколько неудачных фашистских и шовинистских государственных проектов, которые манипулировали и конфессиональными вопросами. Напомню о попытке создания так называемой "Хорватской православной церкви" в период правления преступного клерикально-фашистского режима в так называемом "Независимом Государстве Хорватия" (НГХ) во время Второй мировой войны, хотя все православные на территории, подконтрольной этому образованию, были сербы, со своей Сербской православной церковью. В регионе, где национальные вопросы неотделимы от конфессиональных, существует постоянная потребность играть с идентичностью, чтобы таким образом добиваться своих политических целей на поле веры. Мы свидетели таких тенденций и в Черногории, и в Македонии, и в Косове и Метохии.

Препятствуя — благодаря бескорыстной поддержке России — приему самопровозглашенного Косово в ЮНЕСКО, мы предупреждали как раз о том, что речь идет о попытке путем различных искажений истины и исторических фактов отнять у сербского народа его культурное и религиозное наследие в Косове и Метохии. Все усилия придумать некую "Косовскую", "Косоварскую" или "Албанскую православную церковь" нужно воспринимать именно в этом контексте.

Очевидно, что возможное членство Приштины в ЮНЕСКО использовалось бы исключительно с целью фальсификации истории и стирания духовного наследия, которое есть основа идентичности всего сербского народа. И все это ради продвижения идеи "Великой Албании" теми, кто ее поддерживает.

- Положение Сербской православной церкви в Косове и Метохии — улучшается или ухудшается с течением времени? Могут ли косовские сербы свободно посещать храмы и монастыри? Как часто происходят инциденты на почве религиозной или национальной ненависти в регионе?

— Диалог Белграда и Приштины создал атмосферу, в которой этнически мотивированные нападения со смертельным исходом полностью прекратились. Также заметно и в целом более ответственное отношение албанских политических структур к сербским памятникам культуры и религиозным объектам.

Однако ситуация по-прежнему тяжела в отдельных монастырях, которые находятся в местах традиционного проживания политически наиболее радикальных албанцев. Безопасность некоторых из них продолжают обеспечивать международные военные и полицейские силы.

Напомню, что в ходе массового проявления насилия по отношению к сербам в марте 2004 года было уничтожено и сожжено большое количество как совсем недавно построенных, так и средневековых православных объектов. В их числе — и наиболее знаменитые храмы в этих местах, подобно церкви Богородицы Левишки в Призрене. Этот гнев вандалов ничем не был обусловлен. И выяснилось, что мы имеем дело с некой латентной разрушительной энергией, которую можно высвобождать по мере необходимости.

Поэтому, хотя сегодня ситуация, бесспорно, лучше, я бы не успокаивался, когда речь идет о безопасности сербских церквей и духовенства в Косове и Метохии. Правительство Сербии через канцелярию, которую я возглавляю, совместно с Рашко-Призренской епархией Сербской православной церкви (Косово и Метохия – каноническая территория этой епархии – ред.), за последнее время полностью или частично восстановило 42 храма и монастыря в Косове и Метохии.

- В чем вы видите возможную помощь со стороны России в решении проблемы Косово и Метохии?

- Я благодарен Российской Федерации и ее руководству за последовательную поддержку Сербии в борьбе за наши национальные интересы в Косове и Метохии. Эта поддержка еще раз была подтверждена и в последнем письме вашего министра иностранных дел Сергея Лаврова главе нашей дипломатии Ивице Дачичу. Сербии как маленькой стране с ограниченным международным влиянием драгоценно то, что в международных структурах она может рассчитывать на поддержку сильной России.

Для меня, как представителя правительства Сербии, занимающегося Косовом и Метохией, и как человека, который от Сербской прогрессивной партии поддерживает связь с коллегами из "Единой России", данный факт имеет очень большое значение. Признаюсь, что на меня произвел сильное впечатление факт телефонного разговора между президентами Вучичем и Путиным, который произошел на прошлой неделе, в один из самых тяжелых моментов для нашей страны за последние годы.