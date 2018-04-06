Российские чиновники заявили, что санкции США им не помешают

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские чиновники, попавшие под американские санкции, считают, что это никак не повлияет на работу возглавляемых ими ведомств, а сами меры воспринимают как высокую оценку их деятельности.
Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".
"Признание эффективности бизнеса"
Новые санкции США в отношении российских бизнесменов показывают, что направлены на ослабление экономики России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик подчеркнул, что первоначально введенные санкции Россия преодолела, и последовавшие санкционные списки тоже не дали результатов.
"Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны — это признание эффективности их бизнеса. Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны", — заявил он.
По словам спикера, в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны. "Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", — отметил он.
"Есть и другие страны"
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, оказавшийся в списке, заявил, что санкции не помешают активной международной деятельности.
63.6%Да
30.8%Их снимут, но не очень скоро
5.6%Санкции скоро снимут
Он рассказал, что узнал о включении его фамилии в санкционный список от журналистов.
"Наверное, это только что сделали, но я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно", — добавил глава Совбеза.
Что касается бизнесменов, то они, уверен Патрушев, смогут найти варианты, как компенсировать угрозы от санкций. По его мнению, происходящее создает "хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами", за исключением США. Детально этот вопрос каждый бизнесмен должен решить с учетом особенностей своего бизнеса, добавил он.
Путь в никуда
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев не удивлен, что попал в санкционный список.
По мнению парламентария, это очередной ничем не обоснованный, недружественный и бессмысленный шаг, попытка оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность действий в отношении России".
"Будем работать с удвоенной силой"
Советник директора Росгвардии Александр Хиштейн, со своей стороны, отметил, что санкции против Виктора Золотова никак не повлияют на работу ведомства.
Кроме того, добавил он, Росгвардия не ведет какого-либо серьезного взаимодействия с американскими коллегами.
"В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка холодной войны и антироссийской истерии. Никакого влияния на выполнение Росгвардией своих задач и функций это решение, конечно же, не повлечет, напротив, будем работать с удвоенной силой, учитывая то, что мы воспринимаем это как оценку эффективности работы ведомства по защите национального суверенитета", — добавил Хинштейн.
По его словам, решение о включении российских чиновников и бизнесменов в санкционный список носит "откровенно выраженный политический характер".
"Признание усилий"
Член комитета Госдумы по международным делам единоросс Сергей Железняк считает внесение в список признанием его усилий по защите и продвижению национальных интересов России. Он полагает, что эту точку зрения разделяют и другие оказавшиеся под санкциями депутаты и чиновники.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров также воспринимает попадание в санкционный список как высокую оценку работы его ведомства.