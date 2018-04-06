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Российские чиновники заявили, что санкции США им не помешают

Сюжет:
Расширение санкций США против России (72)
20:2206.04.2018
(обновлено: 20:23 06.04.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фотоМосковский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские чиновники, попавшие под американские санкции, считают, что это никак не повлияет на работу возглавляемых ими ведомств, а сами меры воспринимают как высокую оценку их деятельности.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Политолог назвал два последствия новых санкций США
Сегодня американский Минфин внес в список санкций семь российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний. Среди них — секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, предприниматели Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

"Признание эффективности бизнеса"

Новые санкции США в отношении российских бизнесменов показывают, что направлены на ослабление экономики России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что первоначально введенные санкции Россия преодолела, и последовавшие санкционные списки тоже не дали результатов.

"Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны — это признание эффективности их бизнеса. Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны", — заявил он.

По словам спикера, в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны. "Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны", — отметил он.

"Есть и другие страны"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, оказавшийся в списке, заявил, что санкции не помешают активной международной деятельности.

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"Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы", — сказал Патрушев в ответ на вопрос, сможет ли он полететь в США, например, по дипломатическому паспорту.

Он рассказал, что узнал о включении его фамилии в санкционный список от журналистов.

"Наверное, это только что сделали, но я уже и в других списках тоже существую. И тем не менее мы занимаемся активной деятельностью, международной деятельностью. Считаю, что мы занимаемся эффективно", — добавил глава Совбеза.

Что касается бизнесменов, то они, уверен Патрушев, смогут найти варианты, как компенсировать угрозы от санкций. По его мнению, происходящее создает "хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами", за исключением США. Детально этот вопрос каждый бизнесмен должен решить с учетом особенностей своего бизнеса, добавил он.

Путь в никуда

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев не удивлен, что попал в санкционный список.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме рассказали, как нужно ответить на санкции США
"В отношении меня — удивлен только тому, что это не произошло раньше. Никогда не скрывал своего критичного отношения к нынешней внешней политике США, не изменю своей позиции и впредь", — сказал он.

По мнению парламентария, это очередной ничем не обоснованный, недружественный и бессмысленный шаг, попытка оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность действий в отношении России".

"Будем работать с удвоенной силой"

Советник директора Росгвардии Александр Хиштейн, со своей стороны, отметил, что санкции против Виктора Золотова никак не повлияют на работу ведомства.

Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Санкции, которые предусматривает этот список, априори не могут быть реализованы, поскольку ни директор Росгвардии, никто из федеральных госслужащих, включенных в этот список, не имеют недвижимости, активов и счетов в США, да и за рубежом в целом", — сказал Хинштейн.

Кроме того, добавил он, Росгвардия не ведет какого-либо серьезного взаимодействия с американскими коллегами.

"В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка холодной войны и антироссийской истерии. Никакого влияния на выполнение Росгвардией своих задач и функций это решение, конечно же, не повлечет, напротив, будем работать с удвоенной силой, учитывая то, что мы воспринимаем это как оценку эффективности работы ведомства по защите национального суверенитета", — добавил Хинштейн.

По его словам, решение о включении российских чиновников и бизнесменов в санкционный список носит "откровенно выраженный политический характер".

"Признание усилий"

Член комитета Госдумы по международным делам единоросс Сергей Железняк считает внесение в список признанием его усилий по защите и продвижению национальных интересов России. Он полагает, что эту точку зрения разделяют и другие оказавшиеся под санкциями депутаты и чиновники.

Борис Титов. архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Ну ввели они санкции в отношении моего товарища Константина Косачева, возглавляющего международный комитет Совета Федерации, Алексея Миллера, возглавляющего "Газпром", и ряда наших руководителей-силовиков: Патрушева, Золотова и Колокольцева. Неужели они думают, что после эти люди решат отказаться от своих взглядов и убеждений? Я с первой половины 2014 года во всех санкционных списках и не только не переживаю по этому поводу, но и считаю это своеобразным признанием моих усилий по защите и продвижению наших национальных интересов. Уверен, все внесенные в санкционные списки люди считают аналогично", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров также воспринимает попадание в санкционный список как высокую оценку работы его ведомства.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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