Павел Дуров получил британское гражданство

ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Создатель и владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров является гражданином Великобритании. Это следует из официального реестра фирм британского правительства, где числится созданная им компания Telegram Open Network.
29.4%Да, постоянно
12.5%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
0 %Не пользовался и не планирую
20.1%А что это?
Ее офис располагается на Ватерлоо-роуд, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.
Претензии к Telegram
Четвертого апреля истекли 15 дней, отведенные Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что не имеют возможности выполнить это требование по техническим причинам. Служба, со своей стороны, подала в Таганский районный суд Москвы иск о блокировке мессенджера в России, юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску.
Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня прошлого года он оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные. О доступе к переписке пользователей речь тогда не шла.