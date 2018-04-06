Силовики более 100 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (64)

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики 101 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 120 мин, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Всего за прошедшую неделю противник 101 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики 120 мин калибром 120 и 82 миллиметра, не считая вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы 12 населенных пунктов республики", — сказал Басурин.

По его словам, за неделю в результате снайперского огня со стороны украинских силовиков погибли два ополченца.

Басурин добавил, что разведка ДНР обнаружила запрещенное вооружение украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения. По его словам, зафиксированы гаубицы "Мста-Б", "Гвоздика", "Акация", РСЗО "Град", самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С", противотанковая пушка "Рапира", зенитно-ракетный комплекс "Оса", танки Т-64 и Т-72, БМП, БТР, БРДМ — всего 43 единицы.