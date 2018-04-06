Посольство России получило ноту о состоянии Юлии Скрипаль

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российское посольство получило срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ей предложили предоставить консульский доступ.

Дипломаты сообщили имена и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с ней.

"Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки", — отметил пресс-секретарь диппредставительства.

Состояние Юлии Скрипаль

Накануне в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" обнародовали запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией.

Во время беседы дочь шпиона говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия рассказала, что у него все нормально, он сейчас спит.

В начале программы ведущие указали, что Виктория Скрипаль сама передала запись телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером. При этом они оговорились, что не могут подтвердить его подлинность.

Реакция Скрипаль объяснима

В этот же день Лондон опубликовал заявление Юлии Скрипаль, в котором она сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем чувствует себя все лучше. Она назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

Как считает политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Юлия Скрипаль может отказаться от встречи с сотрудниками консульского отдела.

"МИД Великобритании в большей степени работает на тот дискурс, который был выработан премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном — как бы там ни было, но Россия виновата", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, реакция Юлии Скрипаль вполне объяснима. Аналитик добавил, что она могла послушать рекомендации британских специалистов.

"Понятно, что Сергей Скрипаль сейчас полностью завязан на "добрую волю" своих британских коллег. Возможно, когда он придет в себя, они выработают общую позицию и сделают совместное заявление", — заключил Бышок.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.