Мнение: Юлии Скрипаль могли порекомендовать не встречаться с консулом

Посольство РФ получило ноту МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль, ей передано предложение о консульском доступе. В эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг Скрипалей.

Посольство РФ получило срочную ноту МИД Великобритании с информацией о состоянии здоровья дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, ей передано предложение о предоставлении консульского доступа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства.

"Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда", — сказал представитель посольства.

"В соответствии с предложением Форин-офиса посольство немедленно сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение. Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки", — отметил собеседник агентства.

В четверг, 5 апреля, полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше. О состоянии своего отца Юлия в заявлении умолчала, попросив уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik поделился мнением о той ситуации, которая сложилась вокруг Скрипалей.

"МИД Великобритании в большей степени работает на тот дискурс, который был выработан премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном – как бы там ни было, но Россия виновата. Что касается Юлии Скрипаль, то ее реакция вполне объяснима: когда ваш папа шпион-перебежчик, и с вами произошла какая-то странная история, а когда вы пришли в себя, то с вами побеседовала британская сторона, сказав, что вас, мол, отравила российская сторона. Думаю, что с точки зрения общей ситуации, которая сложилась вокруг этого дела и той информационной политики, которую сейчас ведет британская сторона, она могла, исходя из рекомендаций, которые ей дали британские специалисты, отказаться от встречи с российским консулом. Понятно, что Сергей Скрипаль сейчас полностью завязан на "добрую волю" своих британских коллег. Возможно, когда он придет в себя, они выработают общую позицию и сделают совместное заявление", — сказал Станислав Бышок.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В последующем в британском дипломатическом ведомстве отметили, что вывод о причастности российской стороны к инциденту в Солсбери был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

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