Times назвала предполагаемое место производства "Новичка"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в Саратовской области, сообщает газета Times.

По данным издания, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. Сообщается, что эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против России.

Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.