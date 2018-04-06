"Погуглите сами": Столтенберг отказался комментировать ядерные миссии НАТО

БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Генсек НАТО отказался назвать конкретные страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий альянса, посоветовав задавшему этот вопрос студенту в американском Далласе самому поискать информацию в интернете.
"Практика разделения ядерных возможностей (nuclear sharing) много лет существует в НАТО. Она означает, что у США есть оружие, а у других стран альянса есть средства доставки, например, самолеты. То есть разные страны вместе работают, чтобы обеспечить ядерный потенциал… Это не устарело, мы по-прежнему нуждаемся в этом", — заявил Йенс Столтенберг, сославшись на развитие и модернизацию своих ядерных сил рядом стран, в том числе Россией.
Запись выступления перед студентами университета в Далласе обнародована пресс-службой альянса. Генсек НАТО в настоящее время находится с визитом в США.