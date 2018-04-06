Пушков прокомментировал заявление Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявлении отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль о состоянии ее отца.

Ранее телеканал " Россия 1 " обнародовал разговор дочери бывшего офицера ГРУ со своей сестрой, в ходе которой Юлия Скрипаль заявила, что у ее отца "все нормально, (он — прим.ред.) сейчас отдыхает, спит".

"На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер-министр (Великобритании — прим.ред.) Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?", — написал парламентарий в микроблоге Twitter.

В начале марте бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон утверждает, что Россия причастна к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234. Однако российские власти многократно отвергали подобные обвинения, называя их голословными. При этом Британия отказывается предоставить Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.

В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В последующем в британском дипломатическом ведомстве отметили, что вывод о причастности российской стороны к инциденту в Солсбери был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.