Пушков прокомментировал заявление Юлии Скрипаль о состоянии ее отца

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявлении отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль о состоянии ее отца.Россия 1" обнародовал разговор дочери бывшего офицера ГРУ со своей сестрой, в ходе которой Юлия Скрипаль заявила, что у ее отца "все нормально, (он — прим.ред.) сейчас отдыхает, спит".
"На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы "У папы все нормально, он отдыхает", растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое? В 2003 премьер-министр (Великобритании — прим.ред.) Тони Блэр лгал всему миру об опасности иракской химической атаки. Рецидив?", — написал парламентарий в микроблоге Twitter.
В начале марте бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.
В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В последующем в британском дипломатическом ведомстве отметили, что вывод о причастности российской стороны к инциденту в Солсбери был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.