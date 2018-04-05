МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Программа "60 минут" на телеканале "Россия 1" обнародовала запись разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией.

Во время беседы дочь шпиона говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия рассказала, что у него все нормально, он сейчас спит. Девушка также отметила, что "у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет", и сообщила, что скоро выпишется из больницы.

В начале программы ведущие указали, что Виктория Скрипаль сама передала запись телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером. При этом они оговорились, что не могут подтвердить его подлинность.

На прошлой неделе стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Накануне Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери. Лондон также не предоставляет Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.