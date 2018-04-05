В Кремле пообещали защитить экипаж судна "Норд"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что власти придерживаются международного права.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что рассчитывают на здравый смысл Киева в этой ситуации.

"Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

По словам дипломата, Москва сделала все, чтобы освободить десять рыбаков, "которые на судне попали в руки береговой охраны Украины".

Он отметил, что в министерство иностранных дел вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота.

По его словам, "пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов".

"Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены", — заключил Карасин.

Ситуация с "Нордом"

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи.

Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула и отказывают в необходимой медпомощи.

В Киеве заявили, что капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне рано утром украинские пограничники вывезли капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Потом его доставили в управление Службы безопасности Украины в Херсоне для избрания меры пресечения.

Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

При этом капитан в среду вечером был доставлен в горбольницу Херсона с диагнозом "гипертонический криз". Потом его перевели в изолятор временного содержания.

Позднее Украинская прокуратура заявила, что будет ходатайствовать об аресте капитана сроком на 60 дней.

В свою очередь, крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ с просьбой разобраться в ситуации с рыболовецким судном "Норд". Она просит принять меры по обеспечению прав российских граждан в соответствии с нормами международного права.

"Призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула!" — добавила Москалькова.

"Сознательная провокация"

Как считает политолог Андрей Суздальцев, действия украинской стороны можно расценивать как сознательную провокацию.

"Капитан — человек, действительно, не очень здоровый. Условия, в которых держат экипаж, просто варварские, издевательские условия. Люди страдают", — отметил он в эфире радио Sputnik

По его словам, обвинения в адрес членов экипажа "притянуты за уши".

"А когда посол хочет повидаться с гражданами России, то нам говорят, мол, граждан России там нет", — сказал Суздальцев.

Политолог отметил, что Киев рассчитывает на жесткую реакцию Москвы, чтобы потом спровоцировать весь мир против России.

"Все это можно объяснить только так: Украина превращается в "европейское Сомали", которое занимается пиратством на водах", — заключил он.