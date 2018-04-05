В Кремле пообещали защитить экипаж судна "Норд"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что власти придерживаются международного права.
"Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
По словам дипломата, Москва сделала все, чтобы освободить десять рыбаков, "которые на судне попали в руки береговой охраны Украины".
Он отметил, что в министерство иностранных дел вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота.
По его словам, "пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов".
"Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены", — заключил Карасин.
Ситуация с "Нордом"
Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула и отказывают в необходимой медпомощи.
В Киеве заявили, что капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы.
Накануне рано утром украинские пограничники вывезли капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Потом его доставили в управление Службы безопасности Украины в Херсоне для избрания меры пресечения.
Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
Позднее Украинская прокуратура заявила, что будет ходатайствовать об аресте капитана сроком на 60 дней.
В свою очередь, крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.
На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ с просьбой разобраться в ситуации с рыболовецким судном "Норд". Она просит принять меры по обеспечению прав российских граждан в соответствии с нормами международного права.
"Призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула!" — добавила Москалькова.
"Сознательная провокация"
Как считает политолог Андрей Суздальцев, действия украинской стороны можно расценивать как сознательную провокацию.
По его словам, обвинения в адрес членов экипажа "притянуты за уши".
"А когда посол хочет повидаться с гражданами России, то нам говорят, мол, граждан России там нет", — сказал Суздальцев.
Политолог отметил, что Киев рассчитывает на жесткую реакцию Москвы, чтобы потом спровоцировать весь мир против России.
"Все это можно объяснить только так: Украина превращается в "европейское Сомали", которое занимается пиратством на водах", — заключил он.