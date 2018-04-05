Политолог: условия содержания экипажа судна "Норд" - издевательские

Капитан задержанного властями Украины судна "Норд" госпитализирован. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев назвал действия украинской стороны в отношении экипажа сознательной провокацией.

Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко госпитализировали. Об этом сообщил РИА Новости адвокат экипажа Дмитрий Щербина. По его словам, у капитана начались проблемы с сердцем и давлением, после чего его перевели из изолятора временного содержания в больницу Херсона.

Судебное заседание по избранию Горбенко меры пресечения запланировано на четверг, добавил Щербина.

Генпрокуратура Украины ранее предъявила Горбенко подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее капитан сообщал, что пограничники в разговорах с экипажем заявляли, что задержанных отпустят, если они признают себя гражданами Украины.

"Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались", — сказал Горбенко в интервью RT, добавив, что силовики ссылаются на недавно принятый на Украине закон "О временно оккупированных территориях", по которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.

Экипаж "Норда", по словам рыбаков и их представителей, подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ. Так, ранее Горбенко сообщал, что моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы, а пограничники долго не давали вывезти с судна бак с отходами.

Кроме того, капитан заявил, что сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.

Горбенко также заявил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали. "Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — рассказал шкипер.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев назвал действия украинской стороны сознательной провокацией.

"Капитан – человек, действительно, не очень здоровый. Условия, в которых держат экипаж, просто варварские, издевательские условия. Люди страдают. Все обвинения в их адрес очень притянуты за уши. А когда посол хочет повидаться с гражданами России, то нам говорят, мол, граждан России там нет. То есть это сознательная провокация Украины, рассчитанная на нашу очень жесткую реакцию, чтобы потом спровоцировать весь мир против нас. Все это можно объяснить только так: Украина превращается в "европейское Сомали", которое занимается пиратством на водах", — сказал Андрей Суздальцев.

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. У всех были российские паспорта, которые они получили в Керчи.

Москва вручила ноту протеста поверенному в делах Украины в России. Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. Кроме того, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.

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