В Алма-Ате тушат крупный пожар в жилой многоэтажке

АЛМА-АТА, 5 апр – РИА Новости. Крупный пожар, площадь которого, по предварительным данным, составляет 1 тысячу квадратных метров, тушат в Алма-Ате, горит многоэтажка, сведений о пострадавших нет, сообщила в четверг пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По информации пресс-службы, сообщение о том, что загорелись балконы пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Кокжиек, поступило на пульт дежурного городского департамента по чрезвычайным ситуациям в 16.03 (13.03 мск).

"Первые расчеты на место прибыли в 16.11 (13.11 мск). На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены фасад здания с первого по пятый этаж, предварительная площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Кровля полностью охвачена огнем. Эвакуированы 300 человек. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении комитета по ЧС.

В тушении пожара принимают участие порядка 70 человек, задействовано более 20 единиц техники.