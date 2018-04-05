Тайский следователь подтвердил, что Рыбку и Лесли обвиняют в изнасиловании

БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Следователь полиции Таиланда подтвердил информацию, что в правоохранительные органы таиландского курортного города Паттайя поданы заявления от потерпевших, обвиняющих в изнасиловании и организации проституции членов арестованной во время проведения нелегального "секс-тренинга" группы, в которую входили Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще восемь человек.

Накануне о поступивших в адрес россиян и белорусов новых обвинениях сообщил РИА Новости источник в городском отделе уголовной полиции Паттайи.

"Я принял на этой неделе заявление о сексуальном домогательстве против одного из лиц, ранее арестованных во время нелегального "секс-тренинга", в котором еще несколько человек из числа арестованных проходят как соучастники. Мои товарищи в последние дни приняли еще несколько заявлений, по таким обвинениям, как сексуальное домогательство, попытка изнасилования, организация проституции", — сказал РИА Новости следователь городского отдела уголовной полиции Паттайи, ведущий одно из новых дел против "секс-тренеров", попросивший не указывать его имя.

Суд над Рыбкой, Лесли и еще шестью фигурантами дела об осуществлении незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда назначен на 17 апреля. Адвокат обвиняемых запросил суд о возможности переноса слушания дела на более ранний срок в связи с желанием обвиняемых признать свою вину, как это сделали трое их товарищей, в результате приговоренных к условным срокам и небольшим штрафам.

По информации защитника, судебное заседание по делу Рыбки и Лесли может состояться 11 апреля. Однако если будет заведено следственное, а потом и уголовное дело по обвинению в изнасиловании и организации проституции, постановление суда по делу о нелегальном бизнесе и работе не приведет к быстрой депортации обвиняемых, даже если приговор будет мягким.

Рыбка, Лесли и еще шестеро обвиняемых находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Они оказались там сразу после освобождения под залог судом Паттайи в связи с инкриминируемым им нарушением иммиграционного законодательства Таиланда в виде проявления открытого неуважения к культуре и религии страны. Иммиграционное законодательство Таиланда предусматривает для таких случаев наказание в виде депортации. Теперь, по словам источника, их должны снова вернуть в тюрьму Паттайи.