Жители Мосула остро нуждаются в медпомощи, заявили "Врачи без границ"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF, Médecins sans frontières) заявила, что жители иракского Мосула, освобожденного в 2016 году от запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство", остро нуждаются в медицинской помощи.

"Более половины больниц Мосула были разрушены в результате последнего конфликта и есть острая нужда в услугах здравоохранения в городе", — сообщил РИА Новости глава миссии организации в Ираке Хеман Нагаратнам, добавив, что многие раненые нуждаются в повторных операциях и реабилитации.

По его словам, организация ожидает большое количество пациентов в новых медицинских пунктах в городе.

"MSF на данный момент восстанавливает отделение неотложной помощи в больнице ас-Салям", — сказал он. "Врачи без границ" планируют продолжить работу в Мосуле, в том числе в сфере психического здоровья.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в июле правительство Ирака сообщило об освобождении города от боевиков. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.