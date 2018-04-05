НАТО следит за российскими военно-морскими учениями на Балтике, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за военно-морскими учениями России на Балтике.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся в Канаде, заявил в среду, что альянс будет внимательно следить за продолжающимися военными учениями России в Балтийском море", — пишет издание в четверг брюссельская интернет-газета EUobserver.

Оно отмечает, что "Россия в среду начала плановую подготовку своего Балтийского флота, базирующегося в Калининграде, что побудило Швецию предупредить гражданское морское движение о том, что зоны Балтийского моря будут временно опасны для судоходства, а Латвия закрывает для коммерческих полетов часть воздушного пространства".

Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения ранее информировал, что российские морские силы с 4 по 6 апреля проведут тренировочные запуски ракет в южной части Балтийского моря.