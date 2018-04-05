В Киргизии назвали причину отравления около 250 человек в ресторане

БИШКЕК, 5 мар – РИА Новости. Причиной массового отравления в киргизском ресторане, в результате которого пострадали около 250 человек, стало блюдо из курицы, в котором нашли бактерии сальмонеллы, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Минздрава республики Жылдыз Айгерчинова.

В Бишкеке после посещения свадебного торжества на прошлой неделе за медицинской помощью обратились 249 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, однако многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи. Возбуждено дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"По данным центра госсанэпиднадзора Бишкека, причиной отравления послужила курица по-тайски в кляре, в которой высеяны бактерии сальмонеллеза. В результатах проб, взятых у больных в республиканской клинической инфекционной больнице, также выявлена бактерия сальмонеллы", — сообщила она. По данным Минздрава, специалисты выявили, что в процессе приготовления блюда была "нарушена технология приготовления продуктов и условий хранения".

В пресс-службе отметили, что в ресторане проводится дезинфекционная обработка.

По данным медиков, на сегодняшний день в бишкекской больнице остаются 94 пострадавших, еще 36 человек получают лечение в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

Это одно из самых массовых отравлений в истории киргизского общепита. В сентябре 2013 года после свадебного ужина в кафе "Энесай" в Бишкеке в инфекционную больницу столицы Киргизии были доставлены 126 человек с признаками пищевого отравления. Основной причиной тогда было названо несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.