Число отравившихся в ресторане в Киргизии возросло до 249 человек

БИШКЕК, 4 мар – РИА Новости. Число отравившихся на прошлой неделе некачественной едой во время свадебного ужина в престижном ресторане "Ала-Тоо" столицы Киргизии возросло до 249, сообщила РИА Новости в среду представитель пресс-службы минздрава республики.

Ранее сообщалось о 230 пострадавших.

В Бишкеке после посещения свадебного торжества на прошлой неделе за медицинской помощью обратились несколько сотен человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, однако многие гости по традиции взяли с собой оставшиеся блюда и дома угостили ими членов семьи. По предварительным данным, гости могли отравиться курицей или рыбой из-за нарушения технологического процесса приготовления либо условий хранения готовых блюд. Возбуждено дело по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"С 31 марта в республиканскую клиническую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления обратились 204 пострадавших. Из них 138 были госпитализированы. В лечебные организации Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью 45 пострадавших, из них стационарное лечение получают 36 больных, 9 пострадавшим оказана амбулаторная помощь", — сообщила она.

По словам собеседницы агентства, утром в среду десять пациентов в Бишкеке были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. По данным медиков, сейчас фактически все палаты республиканской инфекционной больницы Киргизии заняты друзьями и родственниками молодоженов. Среди госпитализированных — также невеста и мать жениха. Сам жених не пострадал.

Это одно из самых массовых отравлений в истории киргизского общепита. В сентябре 2013 года после свадебного ужина в кафе "Энесай" в Бишкеке в инфекционную больницу столицы Киргизии были доставлены 126 человек с признаками пищевого отравления. Основной причиной тогда было названо несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.