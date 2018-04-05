"Дело Скрипаля": Джонсон назвал "нелепым" российское предложение в ОЗХО

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании "дела Скрипаля" "нелепым". По его словам, цель этой инициативы — "скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию".

"У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химического оружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — заявил министр.

По словам главы британского МИД, сообщество вновь продемонстрировало сплоченную тактику защиты международного следственного процесса. "Это показывает, что многие страны в мире продолжают разделять наше предположение о том, что случилось в Солсбери, и намерены решительно противостоять поведению России", — сказал министр.

Российский проект

Исполнительный совет ОЗХО отклонил совместное предложение России, Китая и Ирана о новом расследовании "дела Скрипаля", против выступило большинство стран-членов организации. Об этом сообщил постпред при организации Александр Шульгин.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам специального заседания.

"Теперь в свете итогов состоявшегося голосования можно с уверенностью говорить: маски окончательно сброшены. Великобритания и США, которые рядятся в тогу блюстителей международного закона, на деле сами грубо попирают международные законы", — заметил дипломат.

Шульгин также рассказал о деталях совместного проекта Москвы, Тегерана и Пекина.

"Его суть, я хочу обратить внимание на два положения проекта этого решения — запустить процесс совместного расследования Россия-Великобритания для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Российской Федерации со стороны Великобритании. И второй важный момент, исполсовет призывался нами поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы", — сказал постпред.

Ответ ОЗХО по расследованию

Как заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджу, Организация по запрещению химического оружия получит результаты анализа проб отравляющего вещества, примененного в британском Солсбери, в начале следующей недели.

Он также раскрыл детали анализа отравляющего вещества, применённого в британском Солсбери.

Узюмджу рассказал, что экспертами Организации были взяты пробы с мест в городе, которые посещали пострадавшие, а также биометрические пробы Сергея и Юлии Скрипалей и полицейского, который также подвергся действию отравляющего вещества. Пробы были разделены на части и отправлены в четыре специализированные лаборатории.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.