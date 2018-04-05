"Дело Скрипаля": ОЗХО отклонила инициативу России о новом расследовании

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Исполнительный совет ОЗХО отклонил совместное предложение Москвы, Пекина и Тегерана о новом расследовании "дела Скрипаля". Об этом сообщил постпред при организации Александр Шульгин.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам специального заседания.

Он пояснил, что для принятия инициативы необходимо, чтобы за нее проголосовали две трети стран — членов исполнительного совета.

Российский проект по "делу Скрипаля"

Россия, Иран и Китай ранее представили в ОЗХО проект решения по "делу Скрипаля".

"Сегодня на суд исполнительного совета (ОЗХО — ред.) был представлен наш совместный с Ираном и Китаем проект решения. Подчеркиваю, — совместный российско-иранско-китайский проект решения. Его суть, я хочу обратить внимание на два положения проекта этого решения — запустить процесс совместного расследования Россия-Великобритания для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Российской Федерации со стороны Великобритании. И второй важный момент, исполсовет призывался нами поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы", — рассказал российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

По итогам заседания проект документа поддержали 14 стран из 41, список этих государств опубликовало российское постпредство при ОЗХО. Речь идет о семи постсоветских республиках (Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), а также о Сирии, Иране, Венесуэле, Пакистане, Никарагуа и Кубе.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что их отравили боевым нервно-паралитическим веществом, и обвинила в случившемся Россию.

Во вторник эксперты химической лаборатории Портон-Даун, расположенной рядом с Солсбери, сообщили, что не смогли определить место изготовления токсина, который использовали при покушении на двойного агента.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.