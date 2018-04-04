НАТО не стремится к изоляции России, заявил Столтенберг

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. НАТО стремится улучшить отношения с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время визита в Оттаву.

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия есть и будет нашим соседом. Мы не намерены изолировать Россию", — цитирует Столтенберга CBC.

По его словам, Североатлантический альянс продолжит сотрудничество с Россией по вопросам контроля над распространением оружия, предотвращения новой холодной войны и гонки вооружений, а также будет налаживать политический диалог с Москвой.

Ранее в НАТО в качестве реакции на "дело Скрипаля" заявили об отзыве аккредитации у семи сотрудников постпредства России при альянсе и отказе в предоставлении аккредитации еще трем. Таким образом, численность постпредства сокращается до 20 человек. Источник в российском МИД заявлял, что Москва обязательно ответит на эти шаги.