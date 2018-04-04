Джонсон продолжает настаивать на причастности России к отравлению Скрипаля

ЛОНДОН, 4 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британского МИД продолжает настаивать на причастности России к ЧП в Солсбери, утверждая, что у РФ якобы был мотив для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Давайте вспомним факты. Лаборатория в Портон-Даун определила субстанцию как нервно-паралитическое вещество "Новичок". Россия исследовала способы производства нервно-паралитических веществ, вероятно, для убийств, и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество "Новичков". У России был мотив для преследования Сергея Скрипаля", — написал британский министр в Twitter, не приведя доводов в пользу своих утверждений.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии ранее заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

Кроме того Джонсон обвинил лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина в том, что тот отстаивает интересы России. Ранее Корбин призывал правительство предъявить факты, которые бы говорили в пользу версии о причастности РФ к отравлению.

"Прискорбно, что Джереми Корбин сейчас играет на стороне России и пытается дискредитировать Великобританию в деле об отравлении в Солсбери. Другие 28 стран были настолько уверены в позиции Британии по делу, что выслали российских дипломатов. Корбин, напротив, выбрал сторону российского пиара", — написал Джонсон.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

В среду "теневой" министр внутренних дел Великобритании Дайан Эбботт заявила, что не понимает, откуда у главы МИД страны Бориса Джонсона информация о причастности России к отравлению в Солсбери.