США предложили России прислать замену выдворенным дипломатам‍

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Госдепартамент США предложил России прислать новых дипломатов на замену 60 человек, ранее выдворенных из страны. Об этом сообщает Yahoo News.

В ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.

"Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", — заявил представитель Госдепа, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

По его словам, Вашингтон исходит из того, что Москва также примет новых американских дипломатов.

"Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — подчеркнули в Госдепе.

Обострение в отношениях Запада и России связано с обвинениями Лондона в адрес Москвы в связи с "делом Скрипаля".

Вопрос большой политики

Как считает председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, вопрос с высылкой дипломатов касается большой политики, "в которой слова далеко не всегда соответствуют реальным делам и намерениям".

"В настоящий момент фактом является то, что Вашингтон выслал несколько десятков российских дипломатов, а также свежий факт — невыдача виз российской сборной по вольной борьбе (для участия в Кубке мира. — Прим. ред.)", — отметил он в эфире радио Sputnik

По его словам, механической замены одних российских дипломатов на других не будет.

"На это можно не рассчитывать", — добавил эксперт.

Трофимчук отметил, что каждого российского дипломата Вашингтон будет проверять на порядок жестче, чем спортсмена.

"Поэтому пока, кроме риторики, на этом фоне от США мы ничего не видим", — заключил он.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского города Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает обвинения в причастности к покушению.

На Западе к позиции Москвы не прислушиваются. В качестве "ответного шага" на "действия России" Лондон выслал из страны 23 дипломата. Британию поддержали 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Москва зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла ряд других ответных мер.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.