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Политолог прокомментировал предложение США о замене российских дипломатов

10:4604.04.2018
(обновлено: 10:47 04.04.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук отметил, что пока это только риторика.

Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену 60 ранее высланным из страны. Об этом сообщает Yahoo News

Здание посольства Великобритании в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аналитик о высылке дипломатов: Запад должен понять – пора ставить точку
В ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.

"Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", – заявил представитель ведомства, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.

По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

"Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", – подчеркнули в Госдепе.

Ранее Вашингтон из солидарности с Великобританией по инциденту в Солсбери потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

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© AP Photo / Virginia Mayo
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Россия в порядке ответных мер объявила 58 сотрудников посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге персонами нон грата, а также объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американской стороны. 

"Вопрос с высылкой дипломатов – это вопрос большой политики, в которой слова далеко не всегда соответствуют реальным делам и намерениям. В настоящий момент фактом является то, что Вашингтон выслал несколько десятков российских дипломатов, а также свежий факт – невыдача виз российской сборной по вольной борьбе (для участия в Кубке мира – ред.). В любом случае, механической замены одних российских дипломатов на других не будет. На это можно не рассчитывать. Каждого российского дипломата американская сторона будет проверять на порядок жестче, чем спортсмена. Поэтому пока, кроме риторики, на этом фоне от США мы ничего не видим", – сказал Григорий Трофимчук.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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