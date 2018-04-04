Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лондон, а также европейские страны, которые уже предприняли санкции против России, не признают развал следствия по "делу Скрипаля", так как ситуация зашла слишком далеко, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Считать, что Лондон пересмотрит свои позиции, как и европейские страны, было бы ошибочно", — сказал парламентарий на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что признать ошибочность обвинений в адрес России было бы "крахом для политической системы Великобритании — они зашли слишком далеко". Поэтому, считает парламентарий, какие бы контрдоказательства не возникали при расследовании инцидента в Солсбери, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет настаивать на своем.

Вместе с тем, появление информации о невозможности установить источник отравляющего вещества подрывает систему аргументации Лондона как на уровне СМИ, так и на уровне европейского и мирового мнения.

"На предстоящем саммите Евросоюза, есть информация, что Тереза Мэй хотела поставить вопрос о введении новых санкций против России. Текущая ситуация может подорвать введение новых ограничений против РФ. Это политические последствия того, что происходит", — заключил Пушков.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Ранее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.