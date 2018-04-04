МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лондон, а также европейские страны, которые уже предприняли санкции против России, не признают развал следствия по "делу Скрипаля", так как ситуация зашла слишком далеко, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул, что признать ошибочность обвинений в адрес России было бы "крахом для политической системы Великобритании — они зашли слишком далеко". Поэтому, считает парламентарий, какие бы контрдоказательства не возникали при расследовании инцидента в Солсбери, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет настаивать на своем.
Вместе с тем, появление информации о невозможности установить источник отравляющего вещества подрывает систему аргументации Лондона как на уровне СМИ, так и на уровне европейского и мирового мнения.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Ранее глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждает британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.