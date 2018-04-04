Шойгу назвал американскую систему ПРО дестабилизирующим фактором

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американская система ПРО является дестабилизирующим фактором и стимулом для гонки вооружений, сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"(Происходит) развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии. Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – это серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств. В том числе договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия", — сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.