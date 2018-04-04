Шойгу напомнил о десяти тысячах военных НАТО у российских границ

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. США и НАТО развернули вдоль западных границ России 10-тысячную наступательную группировку войск, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен 10-тысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер", — сказал он.