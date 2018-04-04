Пушков заявил о развале обвинений Лондона в адрес Москвы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обвинения Лондона в отношении Москвы по "делу Скрипалей" развалились.

Ранее глава секретной лаборатории британского минобороны признал в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждал Лондон, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

"Доказательств не будет — их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже "поверили британским коллегам". Иногда не стоит верить на слово — можно попасть впросак", — написал Пушков в Twitter.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.