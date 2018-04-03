Силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе во вторник

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (30)

Расстрелянный украинскими силовиками медицинский автомобиль у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Расстрелянный украинскими силовиками медицинский автомобиль у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 3 апр — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз в течение вторника нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"С 10.05 до 20.10 (мск) ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны силовиков подверглись юг ДНР, окраины Донецка и север республики. При обстрелах ВСУ применяли минометы 120 миллиметров, выпущено семь мин, гранатометы различного типа, стрелковое оружие", — заявил он.

Якубов отметил, что украинские силовики вели снайперский огонь, со стороны ДНР режим тишины был запрошен семь раз.